Петростат подсчитал размер средней сентябрьской зарплаты в Петербурге

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Петербурге составила в сентябре 115,4 рублей, сообщил 5 декабря Петростат. Относительно августа показатель увеличился на 5 %, а за год вырос на 12,4 %. В Ленинградской области средняя зарплата составила 92,2 тысячи.

"Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2025 года составила 104,6 % к уровню августа 2025 года и 103,7 % — к уровню сентября 2024 года", — отметили в статистическом ведомстве, имея в виду рост зарплаты с поправкой на увеличение цен.

Как и прежде, самый высокий заработок наблюдаются у петербуржцев, занятых добычей полезных ископаемых. По состоянию на сентябрь их средняя зарплата равнялась 263,2 тысячи рублей. Кроме того, средняя зарплата на водном транспорте составила 214,2 тысячи рублей, а в воздушном и космическом транспорте — 212 тысяч рублей.

Меньше других (в среднем 69,5 тысяч) получали в сентябре сотрудники почты и курьеры. Средняя зарплата работников общепита и гостиничного дела составила 73,7 тысячи рублей.

В Ленобласти самыми высокими зарплатами в первый месяц осени могли похвалиться работники водного транспорта, которым в среднем насчитали 179,4 тысячи рублей. Как и в Петербурге, меньше других там получали курьеры и сотрудники почты: в среднем получилось по 47,2 тысячи.

В конце октября глава Петростата Александр Кукушкин заявил, что половина петербуржцев получают менее 100 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру