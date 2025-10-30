Глава Петростата: Половина петербуржцев получает меньше 100 тысяч рублей в месяц

Заработок половины жителей Петербурга не достигает 100 тысяч рублей в месяц, заявил глава Петростата Александр Кукушкин в интервью "Фонтанке". Речь идет о сумме с учетом НДФЛ, а также компенсаций за неиспользованный отпуск, премий и иных выплат.

По словам Кукушкина, среди работников Петербурга наблюдается большой разброс в зарплате. Так, еще 38 % получают 100-200 тысяч рублей в месяц, заработок 10 % горожан колеблется в пределах 200-400 тысяч рублей, а больше 400 тысяч зарабатывают 2 % трудящихся.

"При этом мы понимаем, что часть организаций может занижать показатели в отчетности", — уточнил Кукушкин.

Статистика строится на основе данных по предприятиям и не учитывает заработок военнослужащих, самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Ранее Петростат сообщил, что средняя начисленная зарплата на одного работника в Петербурге составила в июле 117,3 тысячи рублей. Больше всего получают работники, занятые добычей полезных ископаемых: в среднем зарплата в этой отрасли составила 276 тысяч рублей. Меньше всего (53,3 тысячи рублей), по данным статистической службы, получают работники почты и курьеры.

В середине октября Петербург занял 13 место среди 100 российских городов по покупательной способности зарплат.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру