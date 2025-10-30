47news: ФСБ задержала прокурора Кингисеппского района

Прокурор Кингисеппа Андрей Стрельников задержан 30 октября сотрудниками ФСБ, сообщил портал 47news. По информации журналистов, его могли заподозрить в превышении должностных полномочий.

Как сообщается, в офисе Стрельникова и у него дома прошли обыски. Из сейфа на рабочем месте извлекли папки с уголовными делами, поступившими от МВД для утверждения обвинительного заключения. Предположительно, уголовные дела могли с лета 2023 по март 2025 года передаваться между ведомствами, что могло привести к просрочкам. Так, 47news упоминает уголовное дело в отношении лишенного прав водителя, который вновь был пойман за рулем. По делу вышли необходимые сроки, утверждает СМИ.

Стрельников получил назначение прокурором Кингисеппа в 2022 году. В прокуратуре он служил с 2007 года, занимая различные должности на территории региона. Он стал третьим по счету прокурором из Ленобласти, задержанным за последнее время. В августе по делу о взятке был арестован бывший прокурор Лодейнопольского района Алексей Демин. В середине октября та же участь постигла бывшего прокурора Всеволожского района Дмитрия Смирнова, которому тоже вменили получение взятки. К моменту задержания последний уже работал заместителем прокурора Белгородской области.

