Суд в Москве арестовал экс-прокурора Всеволожского района

Басманный суд Москвы отправил под стражу на один месяц 26 суток бывшего прокурора Всеволожского района Ленинградской области Дмитрия Смирнова, сообщила 15 октября пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Смирнов работал городским прокурором Всеволожска с марта 2022 года по сентябрь 2025 года. После этого он был переведен на должность заместителя прокурора Белгородской области. О его задержании стало известно 14 октября.

В тот же вечер задержание подтвердила прокуратура Белгородской области, которая также сообщила об увольнении Смирнова из органов прокуратуры. Проверка в отношении фигуранта проводилась "при координирующей роли Генеральной прокуратуры", говорится в распространенном сообщении.

Как сообщал ранее портал 47news со ссылкой на свои источники, уголовное дело в отношении Смирнова может быть связано с разбирательством в отношении экс-замглавы администрации Всеволожского района Алексея Кондрашина и бывшего главы Морозовского городского поселения Дениса Крайнова, арестованных в марте 2025 года. Их обвиняют в неправомерной продаже с торгов земельного участка по заниженной стоимости. По версии 47news, прокурор Смирнов будто бы мог согласиться не вдаваться в детали аукциона в обмен на денежное вознаграждение.

