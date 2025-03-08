Суд арестовал экс-замглавы администрации Всеволожского района

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения бывшему замглавы администрации Всеволожского района Ленобласти по строительству и ЖКХ Алексею Кондрашину и главе администрации Морозовского городского поселения Денису Крайнову, сообщила 8 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Фигуранты пробудут в СИЗО как минимум до 26 апреля.

Кондрашина и Крайнова обвиняют в превышении должностных полномочий группой лиц, повлекшем тяжкие последствия и совершенные из корысти (пункты "в", "г" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ) и присвоении или растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Максимальное наказание по обеим статьям достигает 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, чиновники, получив заявление на предоставление под строительство участок, который находился в муниципальной собственности и не подлежал продаже или сдаче в аренду, не отказали заявителю и выставили его на аукцион. По итогам торгов, участок якобы приобрел неназванный индивидуальный предприниматель. Кондрашин и Крайнов, действуя с другими лицами, могли продать его по заниженной цене в 30 млн рублей. Следователи считают, что реальная стоимость участка оценивается в более чем 50,6 млн рублей, то есть общая сумма ущерба составила 20,6 млн рублей.

Чиновники против меры пресечения возражали и просили отправить их под домашний арест или назначить запрет определенных действий.

Кондрашина и Крайнова задержали вечером 7 марта. Кондрашин был заместителем главы Всеволожского района с 2018 года по осень 2023-го. До этого трудился в районном МКУ "Единая служба заказчика". Крайнов на момент описываемых в деле действий занимал пост замглавы администрации Морозовки, к руководству которой он преступил после ухода в отставку бывшего главы Романа Панфилова в 2023 году.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру