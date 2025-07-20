Бастрыкин поручил вновь возбудить дело из-за строительства "отстойника" в Парголово

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание снова возбудить уголовное дело по обращению несогласных со строительством отстойно-разворотной площадки (ОРП) для автобусов в поселке Парголово, сообщила 20 июля пресс-служба ведомства. В 2023 году Следком уже возбуждал дела, однако прокуратура отменила постановления.

Как говорится в публикации, в интернете было размещено обращение к Бастрыкину от жителей Парголово, недовольных строительством ОРП на территории поселка. По их словам, площадка находится в близости от жилых домов и социальных объектов, а само строительство ведется с нарушениями. В частности, обратившиеся заявили, что "отстойник" строят с превышением масштабов, определенных в проектной документации.

Кроме того, несогласные со строительством опасаются, что шум и выхлопные газы автобусов негативно повлияют на состояние их здоровья. По словам местных жителей, они обращались по этому вопросу в различные инстанции, однако это не принесло никаких результатов.

Как отмечается в пресс-службе Следкома, ранее ГСУ СК России по Петербургу уже возбуждало уголовные дела о халатности (ст. 293 УК РФ). Так, в конце августа 2023 года дело было возбуждено в отношении неустановленных сотрудников ГКУ "Организатор перевозок", по заказу которой проводились работы. Однако спустя несколько дней прокуратура Выборгского района отменила соответствующее постановление.

После этого Следком вновь возбудил дело — на этот раз по поручению Бастрыкина. Тогда в пресс-службе ведомства отметили, что решение прокуратуры будут обжаловать вплоть до Генеральной прокуратуры. Как сообщается в новой публикации Следкома, второе постановление о возбуждении дела также было отменено прокуратурой, а обжалование следователями решений надзорного ведомства не принесло результатов.

Указание возбудить дело в третий раз Бастрыкин дал руководителю ГСУ СК России по Петербургу Павлу Выменцу. Кроме того, он поручил доложить о ходе и результатах расследования с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение указания было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, отстойно-разворотную стоянку для общественного транспорта площадью более 3,4 тысячи квадратных метров ГКУ "Организатор перевозок" решил построить рядом со сквером на Заречной улице. В 2023 году ожидалось, что работы будут завершены к началу 2024 года. Однако местные жители потребовали сохранить зеленую зону и перенести автобусную площадку в другое место. Подробнее — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру