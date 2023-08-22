Автобусы в зеленой зоне: Бастрыкин против, прокуратура за

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Глава Следкома Александр Бастрыкин снова поручил возбудить дело из-за строительства отстойно-разворотной площадки (ОРП) для общественного транспорта в Парголово. Предыдущее отменила прокуратура. Против стройки "отстойника" активно выступают местные жители, требующие сохранить зеленую зону и перенести автобусную площадку в другое место.

В пятницу, 18 августа, глава Следственного комитета поручил разобраться в жалобах жителей, которые оказались недовольны идеей разместить "отстойник" рядом с единственным сквером в округе. По данным издания "Фонтанка", СК возбудил уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) в отношении неустановленных сотрудников ГКУ "Организатор перевозок", по заказу которой проводились работы. Работники организации якобы не провели всестороннюю проверку проектной документации и не проверили соответствие санитарно-эпидемиологическим и иным нормам.

В прокуратуре Выборгского района изучили вопрос, проверили заключение комитета по градостроительству и архитектуре и ордер ГАТИ. С документами все оказалось в порядке. Уже 21 августа постановление о возбуждении дела было отменено. На следующий день, 22 августа, Бастрыкин вновь поручил возбудить уголовное дело. В пресс-службе Следкома в этот раз подчеркнули, что решение прокуратуры будут обжаловать вплоть до Генеральной прокуратуры.

Ранее похожий "межведомственный спор" возник между СК и прокуратурой из-за работ на северном намыве Васильевского острова. Тогда следователи трижды велели завести дело.

Признаки благоустройства

О намерениях городских властей "благоустроить" территорию возле сквера на Заречной улице многие жители близлежащих домов узнали только в конце июня. Они предполагали, что на этом месте приведут в порядок заросли кустарников и небольших деревьев: сделают дорожки, установят малые архитектурные формы или что-то еще. Уже вечером 22 июня большая часть кустарников была вырублена, а рабочие рассказали, что на этом участке собираются построить отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта. Такой вариант "благоустройства" понравился не всем. Жильцы решили самоорганизоваться и создали чат в Telegram, чтобы координировать свои действия в борьбе за сохранение сквера. Сейчас в нем более 500 человек. Там они обсуждают дальнейшие планы по защите зеленой зоны.

По задумке ГКУ "Организатор перевозок", планируемая отстойно-разворотная стоянка для общественного транспорта на участке площадью более 3,4 тысячи квадратных метров должна вмещать порядка 30 автобусов, работающих на сжиженном природном газе. Поиском подходящего места в Выборгском районе занимались с 2014 года. В 2020 году Смольный передал ГКУ площадку на Заречной улице в бессрочное пользование. Еще в середине августа "Организатор перевозок" сообщал обеспокоенным жителям, что все необходимые разрешения для строительства от Смольного, администрации Выборгского района и муниципалитета есть. Согласно документации, работы хотят завершить до 30 сентября, а весь объект планируют закончить до конца 2023 года.

Отстойно-разворотная площадка станет конечным пунктом для четырех маршрутов. Здесь же будут отдыхать между рейсами водители, работающие еще на двух маршрутах.

Жители требуют перенести строительство в другое место. Сквер на Заречной улице — одна из немногих зеленых зон в округе. Они также опасаются, что стоянка автобусов негативно скажется на их комфорте из-за шума. Ближайший жилой дом находится всего в 30 метрах от стройплощадки. Еще ближе расположена детская площадка и сквер, на благоустройство которого из местного бюджета потратили порядка 40 млн рублей.

Диалог в никуда

Сперва власти пытались прислушаться к мнению горожан в вопросе о целесообразности строительства "отстойника" рядом со сквером. В середине июля в администрации МО "Парголово" прошла встреча депутата-единоросса Заксобрания Александра Ходоска, избиравшегося от этого округа, главы петербургских справедливороссов Надежды Тихоновой, а также представителей комитета по транспорту, администрации Выборгского района и "Организатора перевозок". Итогом мероприятия стала приостановка работ для поиска альтернативных мест до конца июля.

"Окончательное решение по размещению площадки пока не принято, стороны взяли паузу для анализа предложенных вариантов", - писал Ходосок в своем Telegram-канале 14 июля.

Всего обсуждалось четыре альтернативные площадки. Наиболее подходящей, по мнению жителей, была идея разместить "отстойник" неподалеку от станции метро "Парнас", где ранее планировали строить автовокзал.

- Мы предложили отличный участок за станцией метро "Парнас". Он совершенно свободен, заасфальтирован, подготовлен для размещения автобусов. Он целился для этого. Хотели там сделать автобусный парк. Это пятно свободно, оно никому не надо, - рассказал ЗАКС.Ру местный активист Сергей Озерный. - В результате никто с нами не связался.

Жителей дома поддерживает и местный совет. Главе МО "Парголово" Ольге Кутыловской тоже не близка идея строительства разворотной площадки рядом со сквером. Кроме того, ранее у нее возникли претензии к заказчику из-за стройки. Планы по строительству вышли за рамки разрешения, подписанного ею. Соответствующее письмо с требованием устранить нарушения она отправляла в ГКУ. Особенной ценности в этом строительстве нет, считает Кутыловская.

- Когда-то собирались строить автовокзал [возле станции метро], но эта идея уже похоронена. Там — пожалуйста, разворачивайте все маршруты, а получается, что у нас к метро подходят не только внутренние маршруты, но и те, которые идут со стороны Осиновой рощи в Ленинградской области. Для них это разворотное кольцо вообще [бессмысленно]. Не знаю, как они туда будут попадать, - рассказала ЗАКС.Ру глава МО.

В Смольный с требованием рассмотреть другие места для строительства обращался лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Он также отмечал, что территория отведена под рекреационные цели, а не для размещения здесь "отстойника".

В "Организаторе перевозок" заявили, что изучили предложения, но подходящего места найти не смогли.

"В настоящее время Участок является единственно подходящей территорией в районе, которую по всем параметрам можно использовать под ОРП", - говорится в ответе ГКУ на одно из обращений местных жительниц.

Также о необходимости отстойно-разворотной площадки рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. В эфире телеканала НТВ он обещал, что негативные воздействия от площадки будут "минимизированы".

"С точки зрения негативного эффекта для жителей он будет минимизирован. В рамках проекта учтено создание там шумозащитных экранов, то есть шума от стоящих автобусов там находиться не будет", - заявил Поляков.

Местные жители считают, что власти не хотят отказываться от участка на Заречной, поскольку на работы уже успели потратить некоторую сумму из городского бюджета.

Противники стройки автобусной площадки продолжают обращаться в различные инстанции и делятся ответами чиновников в своем чате. В ближайшее время местные жители собираются попытаться остановить работы на участке через суд.

Константин Леньков