Петербуржцам представили проекты вестибюля "Лиговский проспект - 2"

В Белом зале Дома архитекторов в Петербурге 11 июля открылась выставка работ архитектурного конкурса на эскизный проект вестибюля станции метро "Лиговский проспект - 2", сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре.

Здание вестибюля будет расположено на Лиговском проспекте, д. 52, лит. К. Предполагается, что оно сформирует входную зону нового терминала высокоскоростной магистрали. "Лиговский проспект - 2" станет частью Красносельско-Калининской линии метрополитена. Ранее заявлялось, что фактическое строительство станции планируется завершить к 2028 году.

В конкурсе участвуют восемь проектов. Свои работы представили архитектурные бюро "Слои аркитектс рус", "Евгений Герасимов и партнеры", "Интерколумниум", "Хвоя", "Архитектурная мастерская М. Атаянца", "А. Лен", "Студия-17", "АМ Б2". Как сообщили в Смольном, "Студия 44" и "СУАР.Т-проект" сами отказались от дальнейшего участия в конкурсе, хотя их работы прошли предварительный отбор.

Выставку можно посетить бесплатно с 12 по 18 июля с 11 до 12 часов и с 17 до 19 часов по будням и с 12 до 17 часов в выходные дни. Итоги будут подведены уже 22 июля.







фото из группы КГА "ВКонтакте"