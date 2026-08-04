Минкульт не нашел оснований для переноса скульптур быков с Московского шоссе

Министерство культуры не нашло оснований для перемещения парных бронзовых скульптур быков с Московского шоссе, сообщило 4 августа отделение "Яблока" в Московском районе со ссылкой на ответ департамента государственной охраны культурного наследия.

В письме представители ведомства отмечают, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) уведомлен об отсутствии оснований для перемещения статуй.

Заявление в Минкульт с просьбой разъяснить позицию ведомства направил "яблочник" Антон Костик. В июне 2026 года он совместно с членом Молодежного парламента при Законодательном собрании Давидом Зудиным принимал обращения от жителей Московского района и собирал подписи за возвращение бронзовых скульптур на Московское шоссе.

Статуи созданы Василием Демут-Малиновским в 1824-1827 годах. С 1936 года скульптуры быков находились у мясокомбината "Самсон" на Московском шоссе. Памятники являются объектами культурного наследия. В 2023 году их отправили на реставрацию. Часть жителей посчитала, что после завершения работ скульптуры могут установить на пересечении Московского проспекта и набережной Обводного канала. В 2022 году Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти оставил без удовлетворения иск мясокомбината "Самсон" о признании права собственности на эти фигуры. Сейчас статуи быков находятся в оперативном управлении Государственного музея городской скульптуры Петербурга.

Анастасия Гаркуша / Фото: Прокуратура Петербурга