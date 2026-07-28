Суд дал собственнику три года на реставрацию усадьбы Кокорева в Пушкине

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск КГИОП к ООО "Усадьба Кокорева", обязав собственника отреставрировать принадлежащую ему одноименную усадьбу на Московской улице в Пушкине, сообщили 28 июля в пресс-службе комитета. Каменное здание было построено в середине XIX века и перестроено в начале XX века архитектором Сильвио Данини для купца Александра Кокорева, в настоящее время является объектом культурного наследия.

Как сообщили в КГИОП, в 2022 году собственнику утвердили охранное обязательство, согласно которому ремонтно-строительные работы необходимо было завершить до 18 января 2026 года. Однако во время проверки в феврале этого года специалисты комитета установили, что собственник к работам так и не приступал.

Суд обязал владельца выполнить реставрацию в течение 36 месяцев после вступления решения в законную силу. Если требования не будут исполнены, КГИОП просил взыскивать с собственника по 20 тысяч рублей ежемесячно до выполнения решения суда.

Это не первый случай, когда КГИОП пытается через суд добиться проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. В частности, комитет требовал от собственника Михайловской дачи выполнить консервацию памятника, а также неоднократно указывал на необходимость реставрации особняка Демидова на Большой Морской улице. В июле стало известно, что особняк вернется в федеральную собственность по решению Арбитражного суда.

Алиса Ремнева / Фото: КГИОП