Особняк Демидова вернется в федеральную собственность

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) потеряло право на управление особняком Демидова на Большой Морской улице по решению Арбитражного суда, об этом 24 июля сообщил "Деловой Петербург".

АУИПИК добивалось возвращения здания в федеральную собственность в течение последних пяти лет. Организация получила памятник в оперативное управление в 2018 году, однако не смогла использовать его с коммерческой выгодой. Особняк Демидова является памятником федерального значения с 2001 года.

В последние годы КГИОП требовал от АУИПИК отреставрировать здание, однако работы откладывались.

Особняк построили в XVIII веке, в 1830-х годах перестроили по проекту архитектора Огюста Монферрана для владельца уральских заводов Павла Демидова. В разные годы в здании размещалось посольство Италии, научно-исследовательский институт и другие организации. Сейчас там располагается Союз композиторов Петербурга.

В мае КГИОП также обращался в суд за исполнительным листом к собственнику усадьбы "Михайловская дача" для проведения работ по ее консервации в принудительном порядке. АУИПИК владеет зданием с 2015 года. Ведомство заявило, что первый этап работ по мировому соглашению с собственником не был завершен в установленный срок.

Алиса Ремнева