Петербуржцы на треть реже стали платить за парковку

В Петербурге за первые шесть месяцев 2026 года автомобилисты оплатили парковку в центральных районах города 9,1 млн раз, сообщил 23 июля Городской центр управления парковками. Это на 37% меньше, чем по статистике за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии 2025 года количество оплат парковки составило 14,5 млн. В ГЦУП отметили, что снижение показателя свидетельствует о сокращении транспортной нагрузки на исторический центр Петербурга.

Доходы от эксплуатации всей зоны платной парковки, включая абонементы, парковочные разрешения и почасовую оплату, за первые шесть месяцев 2026 года составили 3,7 млрд рублей. За весь 2025 год в бюджет Петербурга поступило 6,1 млрд рублей.

"Доходность от эксплуатации всей зоны платной парковки растет - за первые полгода в бюджет Петербурга поступило 3,7 млрд, в то время как за весь 2025 год - 6,1 млрд.", — сообщается в статистике ГЦУП.

Большинство автомобилистов оплачивают парковку через цифровые сервисы: 69,3% используют приложение "Парковки Санкт-Петербурга", 24% — приложение "Парковки России". Еще около 7% оплат приходится на SMS оповещения , паркоматы и банковские терминалы.

В октябре 2025 года в четырех центральных районах Петербурга изменились правила оплаты парковки. Улицы Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов разделили на четыре категории в зависимости от загрузки. Стоимость часа стоянки для легковых автомобилей установили в диапазоне от 100 до 360 рублей. До этого автомобилисты платили по 100 рублей за час стоянки на всех улицах в зоне платной парковки.

В середине июля губернатор Александр Беглов внес в Законодательное собрание законопроект об увеличении штрафов за неоплату парковки. Для физических лиц предлагается повысить его с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических — до 30 тысяч рублей.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру