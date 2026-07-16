Беглов предложил увеличить штрафы за неоплату парковки

Размер штрафов за неоплату парковки в Петербурге могут увеличить по предложению губернатора Александра Беглова, обратил внимание ЗАКС.Ру. Соответствующий законопроект глава города внес на рассмотрение Законодательного собрания 14 июля.

Поправки вносятся в действующий закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Губернатор предложил повысить размер штрафа за нарушение правил пользования платными парковками для физических лиц до пяти тысяч рублей, для юридических — до 30 тысяч рублей.

"В целях профилактики и предупреждения совершения административных правонарушений Проектом закона предлагается увеличить размер административного штрафа для физических лиц до пяти тысяч рублей; для юридических лиц — до тридцати тысяч рублей", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас размер штрафа за неоплату парковки составляет три тысячи рублей. Величина взыскания одинакова для физических и юридических лиц.

Зона платной парковки в Петербурге охватывает территории Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов. Улицы в них поделены на четыре категории в зависимости от загрузки. Стоимость парковки зависит от присвоенной улице категории и варьируется для легковых автомобилей в промежутке от 100 до 360 рублей.

В 2025 году поступления от платной парковки принесли бюджету Петербурга 6,1 млрд рублей. Как заявляла ранее зампред комитета по транспорту Александра Бахмутская, повышать тарифы в 2026 году не планируют.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру