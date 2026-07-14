В петербургском отделении "Единой России" открыли штаб общественной поддержки

На площадке петербургского отделения партии "Единая Россия" 14 июля начал работать штаб общественной поддержки, сообщили в пресс-службе партии. На торжественной церемонии открытия присутствовали спикер Законодательного собрания, секретарь регионального отделения единороссов Александр Бельский, депутат городского парламента Александр Ржаненков и председатель регионального совета сторонников партии Павел Рыбчак.

"Теперь в реготделении на Невском проспекте, 146, помимо традиционной приемной граждан появилась открытая коммуникационная площадка. С участием жителей, экспертов, предпринимателей, представителей общественных, спортивных и культурных организаций здесь будут поднимать актуальные городские темы. Обсуждать законодательные инициативы, меры поддержки и социальные проекты, проводить круглые столы, семинары и образовательные мероприятия," - сообщил Бельский.

В штабе планируют проводить мастер-классы и образовательные мероприятия для горожан разных возрастов. В работе штаба будут участвовать члены "Молодой гвардии Единой России" и участники Народного фронта.

По данным "Ротонды", первым мероприятием, которые проведут в штабе общественной поддержки, станет мастер-класс по изготовлению роз из глины. Проведет его депутат МО "Аптекарский остров" Валерия Лошак. Ранее она вместе с другими петербуржцами создала скульптуру участника СВО выше человеческого роста. Напомним, Лошак собирается участвовать в выборах депутатов Заксобрания от третьей региональной группы кандидатов.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру