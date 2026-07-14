Беглов выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы ГИК Миненко

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким бывшего председателя Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко, скончавшегося 13 июля после продолжительной болезни. Миненко было 65 лет. Текст обращения главы города опубликован на сайте Смольного. Беглов отметил, что Миненко полностью посвятил себя служению Отечеству.

"Виктора Александровича Миненко ценили и уважали за высокое чувство ответственности, талант руководителя и организатора, умение трудиться на результат с полной отдачей. Светлую память о нем будет хранить Санкт‑Петербург", - отметил губернатор.

О смерти Миненко от продолжительной болезни утром 14 июля рассказал нынешний председатель Горизбиркома Максим Мейксин. Он назвал покойного профессионалом своего дела и патриотом, который останется "образцом порядочности, верности долгу и уважительного отношения к людям" для всех, кто его знал.

Миненко родился в 1960 году в Ленинграде. Служил в Вооруженных силах, работал в Министерстве юстиции, позже занимал должности федерального инспектора в Смоленской области и главного федерального инспектора в Свердловской области. В 2012 году занял пост главного федерального инспектора по Петербургу. Горизбирком Миненко возглавлял с 2018 по 2020 годы, после он начал работать в аппарате полпреда по СЗФО. Умер Миненко в должности специального представителя губернатора Петербурга.

Дарья Нехорошева / Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия