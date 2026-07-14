Беглов открыл движение по Старо-Невскому проспекту после ремонта

Губернатор Александр Беглов 14 июля открыл движение по Старо-Невскому проспекту после ремонта дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе Смольного. Ремонтные работы длились чуть больше двух недель.

Торжественная церемония открытия движения прошла у площади Александра Невского. В мероприятии также участвовал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

"Невский проспект — символ города, центр культурной, деловой жизни. Его ремонт — особая ответственность. И наши специалисты на самом достойном уровне справились с этим большим и сложным делом," - сказал Беглов.

Работы стартовали 28 июня. Ремонт прошел на участке протяженностью 1,5 км. Всего на проезжей части обновили около 30 тысяч квадратных метров нового покрытия. При проведении ремонта использовали специальный прочный состав асфальтобетонной смеси, сообщили в Смольном.

Летом 2025 года Невский также закрывали на ремонт. Тогда работы прошли на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Ремонт длился две недели.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный