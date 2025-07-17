Ремонт Невского проспекта стартует в начале августа

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордера на масштабный ремонт Невского проспекта комитету по развитию транспортной инфраструктуры и "Мостотресту", сообщили в пресс-службе Смольного 17 июля.

"Ордера действительны с 3 августа по 3 сентября. Однако это не означает одномоментное введение ограничений движения на проспекте. Работы пройдут этапами", - пояснили в ГАТИ.

Сотрудники КРТИ занимаются разработкой оптимальной схемы организации движения, чтобы сократить неудобства для петербуржцев.

Напомним, в марте 2025 года вице-губернатор Николай Линченко рассказывал, что ремонт пройдет на Невском проспекте от Адмиралтейства до площади Восстания. А на 2026 год, как писал "Петербургский дневник", запланирована реконструкция тротуаров на главной улице города.

фото ЗАКС.Ру