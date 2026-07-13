На Надеждина* составили протокол о демонстрации экстремистской символики

На политика Бориса Надеждина* составили протокол по статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП), сообщил он 13 июля в соцсетях. Политик должен будет явиться в суд в пятницу, 17 июня.

О задержании политик заявил днем 13 июля. Позже он опубликовал в соцсетях фотографию протокола, согласно которой поводом для привлечения к ответственности стала публикация видеоролика с изображением Алексея Навального**. Фотография оппозиционера демонстрировалась на протяжении 10 секунд. Сама публикация в соцсетях Надеждина* датируется ноябрем 2023 года.

Политик также отметил, что адвоката к нему допустили не сразу. Сам он считает, что не занимался демонстрацией экстремистской символики.

Также в понедельник, 13 июля в Петербурге за демонстрацию запрещенной символики задержали активиста Ярослава Кострова. Он проведет ночь в отделе полиции. Судебное заседание по делу активиста может состояться утром 14 июля. Костров собирался участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания от партии "Справедливая Россия". Кроме того, на прошлой неделе по той же статье на 10 суток арестовали градозащитника Олега Мухина и лидера фракции КПРФ в парламенте Ленобласти Ивана Апостолевского.

* Минюст внес политика Бориса Надеждина в реестр иноагентов

** Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру