Ененков стал куратором ЛДПР по СЗФО

Замкоординатора петербургского отделения ЛДПР Евгений Ененков назначен куратором партии по Северо-Западному федеральному округу, сообщили 13 июля в реготделении. В беседе с ЗАКС.Ру политик уточнил, что в ближайшие месяцы планирует совмещать оба поста.

"По решению председателя ЛДПР Леонида Эдуардовича Слуцкого Евгений Ененков назначен куратором ЛДПР в Северо-Западном федеральном округе", — написали партийцы в социальных сетях.

На новой должности Ененков будет координировать работу региональных отделений партии в СЗФО и способствовать укреплению их сотрудничества, отмечается в сообщении.

Сам Ененков отреагировал на назначение постом в социальных сетях, где поблагодарил Слуцкого за доверие и пообещал сделать все, чтобы оправдать "большую честь и одновременно серьезную ответственность".

Как заявил Ененков ЗАКС.Ру, в ближайшие месяцы он сохранит за собой пост замкоординатора петербургского отделения партии. Продолжаться это будет, по меньшей мере, до сентябрьских выборов, поделился он.

Ененкову 38 лет, он уроженец Ленинграда. В ЛДПР вступил в 2006 году, с 2014 года трижды был избран от партии в муниципальный совет МО "Шувалово-Озерки", в последний раз это произошло в сентябре 2024 года.

На предстоящих в сентябре выборах Ененков будет баллотироваться в Госдуму во главе региональной группы №35, которая охватывает Архангельскую, Калининградскую и Мурманскую области, а также Карелию.

Ранее 13 июля Центризбирком заверил списки "Справедливой России" на выборах в Госдуму. К настоящему времени также утверждены списки "Единой России", "Зеленых", "Новых людей", КПРФ, ЛДПР, Партии пенсионеров и "Яблока".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру