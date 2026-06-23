Ененков возглавит региональную группу ЛДПР на выборах в Госдуму

Муниципальный депутат из Петербурга, заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Евгений Ененков по итогам партийного съезда возглавил региональную группу кандидатов на выборах в Госдуму № 35. В эту территорию входят Мурманская, Архангельская и Калининградская области, а также Республика Карелия.

"Для Евгения Ененкова эта работа имеет и личное значение: его семья родом из Архангельской области, поэтому проблемы и особенности Русского Севера ему хорошо знакомы. Оказанное доверие со стороны председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, руководства партии и делегатов съезда – большая ответственность", – сообщили в соцсетях петербургского отделения ЛДПР.

Ененков родился в Петербурге. В партии он состоит с 2006 года. В 2014 году он впервые избирался депутатом МО "Шувалово-Озерки". Последовательно переизбирался в совет от ЛДПР в 2019 и 2024 годах. Неоднократно баллотировался в Законодательное собрание Петербурга. Вероятно, предпримет еще одну попытку в сентябре 2026 года.

На съезде ЛДПР также определились кандидаты в Госдуму от Петербурга. Лидером регионального списка стала психолог Яна Овчинская.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру