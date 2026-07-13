ЦИК заверила списки кандидатов "Справедливой России" в Госдуму

Центральная избирательная комиссия на заседании 13 июля заверила списки кандидатов в Государственную думу, выдвинутых от "Справедливой России". Кроме того, ЦИК сообщила о выявленных недочетах в документах, поданных Партией прямой демократии на выборы в федеральный парламент.

— Все представленные документы были рассмотрены, нарушений не усматривается, — заявила на заседании член ЦИК Алена Булгакова.

Участники заседания проголосовали за заверение списков СР. Партия представила 263 кандидата по единому избирательному округу и 224 кандидата по одномандатным округам. Копии списков направят в избирательные комиссии.

Также на заседании рассказали о недочетах, выявленных в документах Партии прямой демократии. Суммарно ошибки обнаружили у 4% кандидатов из федерального списка и у одного одномандатника. Речь шла об уточнении данных, касающихся членства в партии, рода занятий, прописки и других сведениях. На исправление бумаг партии дали срок до 15 июля.

"Справедливая Россия" выдвинула кандидатов на съезде в Москве 4 июля. Список от Петербурга, Калининградской и Ленинградской областей возглавила руководитель петербургского отделения Надежда Тихонова. Глава МО "Автово" Илья Шмаков занял шестую строчку списка, а также выдвинулся по 216-му избирательному округу. Партия прямой демократии представила документы 11 июля.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру