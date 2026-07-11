ЦИК приняла документы Партии прямой демократии на выборы в Госдуму

Представители Партии прямой демократии принесли в Центральную избирательную комиссию документы для участия в выборах депутатов Государственной думы, сообщило 11 июля РИА "Новости". В передаче бумаг участвовала председатель партии Татьяна Колнауз.

Партийцы утвердили федеральный список кандидатов на сентябрьские выборы во время съезда 3 июля. Всего в список вошли 240 кандидатов, разделенных на 40 региональных групп. Также участвовать в выборах от Партии прямой демократии планируют 19 одномандатников. От формирования общефедеральной части списка представители партии отказались.

Ранее ЦИК приняла документы у представителей КПРФ, ЛДПР, партий "Единая Россия", "Родина", "Яблоко", "Новые люди", "Коммунисты России", "Справедливая Россия" и Партии пенсионеров. Этап заверения списков уже прошли члены ЛДПР, КПРФ, "Единой России", "Новых людей" и "Яблока".

Министерство юстиции зарегистрировало Партию прямой демократии в 2020 году. Сейчас в России насчитывается 55 региональных отделений партии.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Петербуржцы выберут депутатов Законодательного собрания и МО "Автово", также дополнительные выборы пройдут в трех муниципалитетах.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру