ЦИК заверила списки кандидатов "Яблока" на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия 10 июля заверила федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам, поданные "Яблоком" для участия в выборах в Государственную думу. Ранее ЦИК обнаружила недочеты в представленных документах и поручила партии исправить ошибки в бумагах.

Из федерального списка исключили одного кандидата, сообщили в пресс-службе партии. Комиссия приступит к проверке документов, по итогам которой примет решение о регистрации списка и кандидатов. Рассмотреть этот вопрос планируется до 15 августа.

"Яблоко" подало документы в Центризбирком 4 июля. Партия выдвинула 275 кандидатов по федеральному списку и 137 — по одномандатным округам. После ЦИК выявила недочеты в документах у 19 кандидатов федерального списка и у шести одномандатников. Замечания касались, в частности, незаверенных копий дипломов, отсутствия сведений о недвижимости и документов, подтверждающих смену фамилии.

Во время заседания 10 июля члены ЦИК также поддержали заверение списков партий "Новые люди" и "Единая Россия". До этого комиссия проголосовала за заверение кандидатов КПРФ и ЛДПР.

Единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. Петербуржцы выберут депутатов Госдумы, Законодательного собрания и МО "Автово". В трех муниципалитетах теризбиркомы назначили довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру