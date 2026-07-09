"Фонтанка": Депутат Марченко пойдет в Госдуму самовыдвиженцем

Депутат Государственной думы от Петербурга Евгений Марченко подал документы на выборы в федеральный парламент в качестве самовыдвиженца, сообщила 9 июля "Фонтанка". В беседе с изданием парламентарий сообщил, что выдвинулся по 213-му избирательному округу в Выборгском районе города.

"Я только документы сдал, потом откроем счет, оплатим подписные листы, а потом будем обсуждать [сбор подписей]. Активистов у меня хватает на округе среди жителей. Справлюсь", — сообщил изданию депутат.

Как отмечает "Фонтанка", для регистрации Марченко предстоит собрать 15 тысяч подписей.

Марченко заседает в Госдуме с 2016 года, до этого он был депутатом Законодательного собрания Петербурга. Вскоре после переизбрания в федеральный парламент в 2021 году его исключили из "Единой России", от которой он был избран. Причиной послужило голосование депутата по проекту бюджета. В предвыборном 2026 году депутат отметился рядом заявлений. Так, он призвал к объединению кандидатов, которые могли столкнуться с проблемами при выдвижении в Госдуму или ЗакС. Позже он попросил генерального прокурора Александра Гуцана проверить выборы губернатора Петербурга, прошедшие в 2024 году.

Андрей Казарлыга / Фото: Государственная дума