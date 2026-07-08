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Новости 8 июля 2026, 18:34

"Родина" определилась с кандидатами на выборах в ЗакС

фото ЗакС политика "Родина" определилась с кандидатами на выборах в ЗакС

Петербургское отделение партии "Родина" 8 июля утвердило кандидатов на сентябрьские выборы в Законодательное собрание, сообщил "Коммерсант Северо-Запад". В общегородской список вошли 30 человек. 

Лидером общегородского списка стала домохозяйка, многодетная мать Юлия Ковальчук. Следом идет глава местного отделения партии в Центральном районе Александр Федченко. На третьем месте оказался замруководителя исполкома реготделения организации "Офицеры России" Андрей Хитров.

По одномандатным избирательным округам "Родина" выдвинула кандидатов только в округах № 1 и № 6. В Адмиралтейском районе по округу № 1 станет баллотироваться Федченко. В Кировском районе по округу № 6 выдвинули адвоката Антона Шалькова. По информации издания, он также включен в состав соответствующей региональной группы на выборах в Заксобрание. 

Как писал ранее ЗАКС.Ру, глава городского отделения "Родины" Андрей Анохин не стал баллотироваться в петербургский парламент. Он возглавил региональную группу на выборах в Государственную думу. От Петербурга по одномандатным округам на выборах в нижнюю палату парламента никого из ранее заявленных кандидатов не выдвинули — все они вошли в региональную группу. 

Для регистрации списка кандидатов на выборах в ЗакС "Родине" необходимо собрать 20 190 подписей и подать их в Горизбирком. Из непарламентских партий автографы уже сдали "Зеленые". Они собрали около 21 600 подписей примерно за три дня. Количество недействительных подписей оказалось ниже необходимого порога для регистрации списка на выборы в ЗакС.

Выборы назначены на 20 сентября. Голосование по ним продлится три дня. Петербуржцы выберут депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". В трех муниципалитетах назначены довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Анохин Андрей Юрьевич 






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