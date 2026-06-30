"Зеленые" за три дня собрали подписи для выдвижения в ЗакС

Региональное отделение партии "Зеленые" передало в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию необходимое количество подписей для регистрации на выборах в Законодательное собрание, сообщила 30 июня "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу Горизбиркома. Всего партиям, не имеющим представительства в парламенте, нужно собрать не менее 20 190 автографов. По данным издания, "Зеленые" принесли в Горизбирком 21 600 подписей.

О старте сбора автографов для выдвижения в Заксобрание "Зеленые" сообщили 23 июня. По словам партийцев, в подписной кампании участвовали свыше 240 сборщиков. Они дежурили на улицах Петербурга в одежде с символикой объединения. Официальный перечень мест, где можно было встретить сборщиков, партия не публиковала.

Представители "Зеленых" подтвердили "Ротонде", что сдали подписи еще 26 июня. Четыре кандидата партии на выборах в ЗакС по одномандатным округам также передали в избиркомы собранные автографы.

"У нас очень разветвленная сеть сторонников", — передает "Ротонда" слова представителей "Зеленых".

В конце мая Горизбирком определился с количеством подписей, необходимых для регистрации непарламентских партий на выборах в Заксобрание. Согласно российскому законодательству, объединения могут превысить установленное число только на 10%. Каждая партия должна представить в Горизбирком не более 22 209 подписей в свою поддержку.

Партию "Зеленых" на выборах в Заксобрание поведут действующие депутаты парламента из фракции "Справедливая Россия — За правду": Марина Шишкина, Михаил Амосов, Любовь Менделеева и Андрей Алескеров. Конференция по утверждению списков кандидатов состоялась 20 июня. Так, общегородскую часть списка возглавили Шишкина, глава реготделения Кристина Черемных и Менделеева. Амосов и Алескеров решили баллотироваться по одномандатным округам №6 и №16 соответственно. "Зеленые" также выдвинули кандидатов по всем 25 избирательным округам.

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. Петербуржцы выберут депутатов Государственной думы, Заксобрания и МО "Автово". Еще в трех муниципалитетах состоятся дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру