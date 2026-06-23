"Зеленые" начали сбор подписей для выдвижения в ЗакС

Петербургский штаб партии "Зеленые" 23 июня начал собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов на выборы в Заксобрание, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Избирком заверил список партии накануне. Для подписной кампании партия набрала более 240 сборщиков. Для регистрации списка кандидатов "Зеленым" нужно сдать на проверку не менее 20,2 тысячи автографов петербуржцев. Отдать подписи в Горизбирком необходимо до 18 июля.

В партийном офисе на 5-й Советской улице сборщикам вручили электоральную экипировку. Здесь же горожане оставили первые подписи. На улицах будут дежурить молодые люди в кепках и манишках с символикой партии. Как рассказала ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Марина Шишкина, среди сборщиков много молодежи.

– [Наши сборщики] будут в парках, скверах, лужайках — всех тех зеленых зонах, которые мы собираемся охранять. У нас много сборщиков, более 240 человек. Огромная работа проведена по поиску этих людей. Больше половины из них — наши активисты, которые пришли по зову сердца и разделяют наши идеи. Уже сам факт подготовки сборщиков стало началом диалога с горожанами. Среди них много молодых людей, которые традиционно разделяют нашу повестку, – рассказала Шишкина.

Костяк "Зеленых" на выборах в Заксобрание состоит из действующих депутатов парламента из фракции "Справедливая Россия — За правду": Марины Шишкиной, Михаила Амосова, Андрея Алескерова и Любови Менделеевой. В 2023 году вся фракция разорвала отношения с партией из-за разногласий с лидером партии Сергеем Мироновым. Депутаты подписали соглашение о сотрудничестве с "Зелеными" в марте 2026 года. В общегородскую часть списка вошли Шишкина, глава реготделения Кристина Черемных и Менделеева. Амосов и Алескеров намерены избираться по 6-му и 16-му одномандатным округам соответственно. Конференция по утверждению списка кандидатов состоялась 20 июня. Партия выдвинула своих представителей по всем одномандатным округам.

Выборы депутатов Заксобрания восьмого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Также в эти дни петербуржцы будут выбирать депутатов Государственной думы и представителей в местный совет МО "Автово". Дополнительные выборы пройдут в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру