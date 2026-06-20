"Зеленые" списки без Греты Тунберг

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Петербургские "зеленые" 20 июня утвердили кандидатов на выборы в Законодательное собрание. Конференция регионального отделения, изначально задуманная как формальное мероприятие, прошла на высоте – в конференц-зале на 18-м этаже гостиницы Azimut в центре города.

Под первым номером в общегородской части списка пойдет депутат парламента, лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина. О намерениях партии выдвинуть ее в приоритетном порядке "Зеленые" говорили еще в марте, во время подписания соглашения между "Командой Шишкиной" и реготделением партии. Под вторым номером на выборы пойдет глава регионального отделения партии "Зеленые" Кристина Черемных, а за ней по списку идет действующий депутат Заксобрания Любовь Менделеева.

Всего партия выдвинет 63 претендента на депутатские кресла. Почти все кандидаты по округам также возглавили соответствующие региональные группы. Так, депутаты Заксобрания Михаил Амосов и Андрей Алескеров выдвинуты в своих округах, 6-м и 16-м соответственно, и встали во главе региональных групп.

– Мне часто задают вопрос, каких кандидатов мы собрали, кто будет представлять наш избирательный союз. Прежде всего это люди, которые пришли сюда по зову сердца, и которым близка наша повестка. Они работают в коммерческих организациях, бюджетной сфере, общественники. Среди них есть учителя, артисты, врачи, предприниматели. Но большинство из них – молодые, с высшим образованием, зеленые общественники-активисты, урбанисты-градозащитники, ученые-предприниматели. Большинство из них в первый раз пробуют себя в политике, и это прекрасно, – объявила Шишкина.

Команда "Зеленых" на выборах, действительно, смогла собрать представителей самых разных сфер. Например, в 1-м округе баллотируется, актер, автор книги "Путь депурая" Илья Мозговой, который уже участвовал в выборах в Адмиралтейском районе в 2021 и в 2024 году. Вместе с ним по региональной группе идет Дмитрий Михайлов, вступивший в партию "Яблоко" в 2019 году. Сегодня он упоминается на сайте партии в качестве члена регионального совета. Также с "Зелеными" на выборы идут несколько человек с муниципальным опытом. Не считая депутата МО "Автово" Кристины Черемных (она также планирует баллотироваться в округе в 2026 году), на выборы в ЗакС идет ее коллега по совету Святослав Артюшин. По 18-му округу баллотируется депутат МО "Город Петергоф" прошлого созыва Михаил Тихонов. С ним в региональной группе №18 идет экс-депутат МО "№72" Юлия Кондратьева. В региональной группе №24 два из трех кандидатов этой весной пробовали свои силы на праймериз "Единой России": методист дома молодежи "Царскосельский" Виктория Рябченко и замдиректора школы №449 Анастасия Якуничева.

Примерные принципы работы в ближайшие три месяца (или пять лет) обозначил депутат Михаил Амосов. Свое обращение к собравшимся он посвятил важности баланса между сотрудничеством с активной частью экосообщества и взаимодействием с городскими чиновниками. К мнению неравнодушных единомышленников нужно прислушиваться, но без радикализма. Похожий план и со Смольным.

– Мы должны пройти по очень трудному пути между двумя соблазнами, которые нас могут подстерегать. Мы не должны скатиться в зеленый радикализм. Мы должны работать с зелеными активистами, но мы не должны идти, условно, по дороге Греты Тунберг, потому что это путь в никуда. С другой стороны, мы должны во многих вопросах оппонировать правительству города. Тогда, когда это надо для дела. Мы должны слышать и тех людей, и находиться в диалоге с правительством. Я думаю, такая умеренная, взвешенная, опирающаяся на экспертные оценки линия очень правильная, – сказал Амосов.

Затем слово взял депутат Алескеров, в прошлом возглавлявший МО "Южно-Приморский". Он рассказал соратникам, что с избирателями нужно оставаться честным и не обещать невозможного.

– Я бы призвал вас к тому, чтобы не давать несбыточные обещания. Есть такой афоризм – в рамках избирательной кампании не говорить того, что может запомниться. Я бы перефразировал. Никогда не говорите то, что невозможно реализовать, – поделился советом парламентарий.

"Зеленые" первыми в Петербурге провели съезд по выдвижению кандидатов среди действующих партий. В этом сезоне "Зеленых" часто называют "молодыми", хотя организация существует с начала 90-х годов. Тогда сообщество функционировало в формате движения. Петербургскому отделению предстоит пройти сбор подписей в поддержку выдвижения. Для регистрации списка кандидатов им потребуется собрать 20,2 тысячи автографов от зарегистрированных избирателей. Эту процедуру должны пройти и кандидаты по одномандатным округам. Два года назад "Зеленым" удалось преодолеть муниципальный фильтр на выборах губернатора Петербурга. Тогда в поддержку кандидата от экологической партии подписались, в том числе, депутаты местных советов от "Единой России".

Выборы в Петербурге пройдут с 18 по 20 сентября. В эти дни горожане проголосуют за кандидатов в Заксобрание и Государственную думу. Избирательные кампании также пройдут в четырех муниципальных образованиях. Полноценные выборы запланированы в МО "Автово", а в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское" состоятся дополнительные выборы.













Константин Леньков / Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру