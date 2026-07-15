"Новые люди" подрифтовали на старте избирательной кампании

Фото: ЗАКС.Ру

Старт избирательной кампании "Новые люди" отметили 14 июля на автодроме в Пушкинском районе Петербурга. Было много дыма от сожженных покрышек и много заявлений насчет предстоящих выборов. Участие в мероприятии приняли как действующие депутаты Заксобрания, идущие на переизбрание, так и те, кто только стремится в Мариинский дворец.

В рамках официальной части мероприятия участников знакомили с выдвиженцами от "Новых людей". Глава МО "Северный" Юрий Куликов, незадолго до этого зарегистрированный кандидатом в ЗакС, призвал слушателей "растопить лед" и завоевать сердца петербуржцев.

Глава фракции "Новых людей" Дмитрий Павлов вкратце описал работу представителей партии в ЗакСе за пять лет и пожелал соратникам победы. Отметим, что ранее он говорил ЗАКС.Ру о планах увеличить присутствие партийцев в парламенте.

Глава избирательного штаба "Новых людей", депутат ЗакСа Дмитрий Панов в беседе с журналистами заявил, что избирательный процесс в Петербурге идет дисциплинированно. Нынешнюю кампанию он назвал "очень прогнозируемой".

— Все партии, кто заинтересован в дальнейшем в присутствии в парламенте, подают свои документы. Мы не видим никаких ярких сообщений относительно того, что кого-то притесняют, либо еще какие-то негативные моменты происходят, — поделился мнением Панов.

Заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как Ленинский районный суд арестовал на 10 суток кандидата от "Справедливой России" в ЗакС Ярослава Кострова по делу о демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) из-за ссылки на запрещенные соцсети. Если Костров не сможет обжаловать решение суда, то он лишится права на участие в предстоящих в сентябре выборах.

Ради гостей не только произносили речи, но и жгли покрышки. Сперва перед зрителями дрифтовали машины.

Потом свои умения показали мотоциклисты

В какой-то момент на треке поставили картонные коробки с обозначением проблем, с которыми обещают бороться "Новые люди". Мотоциклисты яростно проехались по устроенным препятствиям.

Как минимум, одна из коробок выдержала заезд мотоциклистов, но не устояла под напором Куликова. Муниципал показательно отпинал ее и потоптался, окончательно добив.

На автодроме временами было дымно

Под конец мероприятия Павлов решил прокатить на машине соратницу по фракции Ольгу Герасину. Автомобиль с первого раза заглох, но при повторной попытке завелся и резво умчался вдаль.

Напомним, помимо "Новых людей", участвовать в выборах намерены "Единая Россия", "Зеленые", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Яблоко". Пока что Горизбирком зарегистрировал список только у "Зеленых".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру