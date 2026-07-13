Непротокольное задержание Кострова

Фото: ЗАКС.Ру

Сотрудники полиции днем 13 июля задержали лидера "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова по делу о демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), ночь он проведет в отделе полиции. Активист в начале июля был выдвинут "Справедливой Россией" на выборы в ЗакС, но теперь оказался под угрозой не дойти до выборов. Что известно о задержании, суммирует ЗАКС.Ру.

Полуденное задержание

О своем задержании Костров сообщил в социальных сетях незадолго до полудня 13 июля. Сообщение оказалось весьма лаконичным.

"Меня задержала полиция", — написал активист в выложенном посте.

Практически сразу же на случившееся отреагировало петербургское отделение "Справедливой России". Участие партии отнюдь не случайно: в начале июля СР выдвинула Кострова на выборы в Законодательное собрание по 1-му одномандатному округу и, заодно, в составе региональной группы №2. В сообщении пресс-службы партии содержалось довольно прозрачное предположение на то, в чем партийцы видят истинную причину задержания.

"Подача документов в территориальную избирательную комиссию кандидатами-одномандатниками осуществляется до 18 июля включительно. Ни на что не намекаем. Видимо, просто совпадение!" — написали в СР.

В партии заявили ЗАКС.Ру, что следят за происходящим и "держат ситуацию на контроле". Более подробно рассказать о случившемся в пресс-службе затруднились.

Отметим, что незадолго до задержания Кострова, утром 13 июля, Горизбирком заверил партийные списки СР на выборы в ЗакС. Однако же одномандатники должны еще самостоятельно предоставить документы в ТИКи. Существует вероятность, что, в случае ареста, Костров физически не сможет дойти до теризбиркома. Кроме того, если активист не сможет обжаловать решение суда, он на год лишится права участвовать в выборах. В таком случае его фамилии не будет на выборах, предстоящих в сентябре.

Позже появилась информация, что Кострову вменяют публичное демонстрирование экстремистской символики. По информации "Фонтанки", причины для этого оказались такими же, как у ранее арестованных градозащитника Олега Мухина и лидера фракции КПРФ в Заксобрании Ленобласти Ивана Апостолевского. Напомним, на прошлой неделе Смольнинский районный суд арестовал обоих на 10 суток из-за ссылок на запрещенные социальные сети в постах. У Апостолевского публикации датировались 2018 годом, у Мухина — 2020-м.

Часы в отделе без протокола

Как уточнял МР7, Кострова задержали при выходе из квартиры. Его доставили во 2-й отдел полиции по Адмиралтейскому району, где он остается до сих пор. Спустя более шести часов после задержания активист написал, что его планируют оставить в отделе на ночь. В суд его повезут на следующий день, рассказал общественник ЗАКС.Ру. Предварительно, заседание может начаться в 11:00 вторника, 14 июля.

В течение дня, пока Костров находится в отделе, в его соцсетях появлялись посты с догадками о причинах задержания и жалобами на задержание. Общественник писал, в частности, что его не знакомят с материалами дела. В какой-то момент он обратился к "лицам, которые занимаются внутриполом" с призывом "честно сразиться на выборах".

Параллельно с этим билась за Кострова адвокат Ирина Баханович. Оба они ранее состояли в Общественном штабе по вопросам комплексного развития территорий и вместе пытались добиться отмены петербургского закона о КРТ.

Баханович в соцсетях писала, что к подзащитному прибыла около 13:00. Она подтверждала, что Кострову не дают ознакомиться с материалами дела.

В какой-то момент адвокат составила жалобу на имя главы отдела полиции, сообщал МР7. В документе она написала, что общественника держат уже три часа, и за все это время так и не ознакомили с протоколом и иными процессуальными документами. Судя по тому, что Костров остался в отделе, жалоба осталась без внимания.

Уже после 19:00 Баханович написала, что поводом для задержания Кострова послужил пост, выложенный в 2021 году. Там же она подтвердила, что активисту вменяют демонстрирование запрещенной символики. К тексту она приложила видеозапись, на которой Костров рассуждает о причинах произошедшего в контексте недопуска на выборы.

"Нет ни материалов дела. На страницах у меня нет никаких ссылок на экстремистские материалы, естественно. Можете сами посмотреть. Никаких социальных сетей запрещенных я тоже не веду", — говорит Костров на камеру.

Костров на страже Центрального района

Кострову 37 лет, он проживает в Центральном районе, вокруг проблем которого в первую очередь и сосредоточена его активистская деятельность. С 2016 года он возглавляет созданное им АНО "Центральный район за комфортную среду обитания". Активисты устраивают спортивные соревнования, заливают катки, борются за сохранение зданий и создание удобных условий для жителей. Отдельное внимание они проявляют к зимней уборке, протестуя против "засолки" дорог и тротуаров в холодное время. Этим, однако же, деятельность Кострова не исчерпывается.

За последние годы общественник состоял в двух инициативных группах по проведению общегородских референдумов. Первый из них касался запрета в Петербурге самокатов, его пытались провести весной 2024 года. Второй был посвящен отмене городского закона о комплексном развитии территорий, в этом случае инициативная группа собиралась в апреле 2026 года. И там, и там поддержку активистам оказывала глава петербургских справороссов Надежда Тихонова.

Провести референдумы, впрочем, не удалось. В обоих случаях Горизбирком отказал активистам, сославшись на недочеты в полученных документах. В частности, в последний раз в качестве причин для этого называли недостоверные паспортные данные участников, отсутствие подписи одного из них и нехватку вопроса, выносимого на обсуждение, в шапке подписных листов. Костров пытался оспорить решение в Городском суде, но потерпел неудачу.

В социальных сетях Костров позволяет себе критику властей Петербурга. При этом в своих постах он нередко обращается к губернатору Александру Беглову и другим представителям Смольного с призывами взять на контроль и исправить ситуацию по конкретным адресам.

Отметим, Костров неоднократно выдвигался на выборах в Петербурге. Впервые он баллотировался в местный совет МО "Смольнинское" в 2019 году, но депутатом не стал. На выборах 2021 года активист выдвигался уже в Законодательное собрание, но уступил победу Александру Ржаненкову. Следующая попытка была в 2024 году, тогда Костров подавал документы сразу в три муниципалитета в Центральном районе. Зарегистрироваться кандидатом ему не удалось ни в одном из них.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру