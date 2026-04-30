Горизбирком отказал в проведении референдума об отмене КРТ

Петербургская избирательная комиссия 30 апреля отказала инициативной группе в проведении городского референдума об отмене законов о комплексном развитии территорий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Решение поддержали 12 членов комиссии. Против него голосовал только один член ГИК.

Проект решения на заседании представил зампред Горизбиркома Олег Зацепа. Он перечислил претензии к оформлению поданных на рассмотрение комиссии документов. В частности, вопросы возникли к протоколу собрания инициативной группы, а также к поданному ходатайству. Так, один из 470 участников не поставил подпись в заполненном листе, шестеро представили недостоверные паспортные данные, у пятерых адрес проживания не соответствовал фактическому, а еще один не вписал место рождения.

В листах с подписями не был пропечатан вопрос, который организаторы ставили на обсуждение. В ГИК посчитали, что это не дает возможности понять, в поддержку чего выступали горожане.

Кроме того, организаторы не приложили к бумагам лист регистрации, который бы подтвердил участие членов инициативной группы в собрании, зачитал Зацепа. Еще один недочет касался содержания законопроекта, выносимого на обсуждение. В ходатайстве о регистрации инициативной группы его текст завершался словами "Губернатор Санкт-Петербурга" и прочерком для подписи главы города. В версии из протокола собрания этого отрывка не было, на что также обратила внимание комиссия.

В конце выступления Зацепа предложил отказать в проведении референдума.

За ходом заседания следили пришедшие в зал члены инициативной группы Ярослав Костров и Татьяна Атанасова. Костров попросил дать ему слово, но получил отказ главы Горизбиркома Максима Мейксина. В дискуссию вступил Зацепа, который заявил, что общественникам никогда не дадут права голоса, поскольку это не предусмотрено регламентом.

Представитель КПРФ в Горизбиркоме Андрей Беляков отметил "небрежность" в поданных документах и задался вопросом, отчего так получилось. Он пожаловался, что заседание "пытаются превратить в балаган", имея в виду смешки со стороны пришедших инициативщиков. По его версии, хорошую идею из-за плохой реализации губят на корню.

"Яблочник" Павел Шапчиц усмотрел некую "презумпцию виновности" участников инициативной группы. Он обратил внимание на отсутствие единых требований к оформлению документации и поставил под сомнение некоторые аргументы Горизбиркома, изложенные Зацепой. Имеющиеся недочеты, по его мнению, нельзя считать весомыми аргументами для отказа. Шапчиц предложил проголосовать против решения об отказе.

Точку в дискуссии поставил Мейксин, который назвал позицию ГИК "абсолютно выверенной" и посетовал на качество представленных документов. Он добавил, что в задачи Горизбиркома не входит консультирование по вопросу подготовки документов.

Собрание инициативной группы для проведения референдума состоялось 18 апреля в кинотеатре гостиницы "Москва", спустя два дня активисты сдали документы в Горизбирком. На общегородское голосование они предлагали вынести инициативу об отмене двух действующих в Петербурге законов, регулирующих условия сноса хрущевок 1957-1970-х годов под новое строительство.

Первую норму Законодательное собрание приняло летом 2022 года. Спустя несколько месяцев ее поставили на паузу из-за сильного недовольства горожан. Решение объяснили необходимостью доработок законодательства на федеральном уровне. Мораторий несколько раз продлевали, пока не приняли в декабре 2025 года еще один закон, дополняющий положения первого. Он предусматривает возможность переселения горожан в пределах их муниципалитета и соседних округов, а также обязывает проводить собрания собственников для включения домов в программу КРТ.

Напомним, что это не первый случай в Петербурге, когда Горизбирком отказывает активистам в проведении референдума. В мае 2024 года отказ получила инициативная группа, которая хотела вынести на голосование вопрос о запрете кикшеринговых самокатов в Северной столице. В декабре 2025 года комиссия отказала противникам строительства небоскребов в Лахте. В обоих случаях ГИК находил разнообразные ошибки в заполненных бумагах и под этим предлогом выносил отрицательное решение.

