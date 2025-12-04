ГИК отказал в проведении референдума против строительства небоскребов Газпрома

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 4 декабря отказала инициативной группе в проведении городского референдума о запрете строительства зданий выше 120 метров. Кроме того, избирком обратится в правоохранительные органы по факту возможной фальсификации, заявил глава комиссии Максим Мейксин.

Как объявил заместитель председателя комиссии Олег Зацепа, претензии избиркома возникли к протоколу собрания участников референдума. В нем, по словам члена ГИК, не указано, кто именно присутствовал на встрече инициативной группы. Всего, согласно поданным документам, в мероприятии приняли участие 338 человек. При этом несколько человек подписались дважды, в других документах найдено 335 уникальных подписей. Горизбирком направил документы в МВД для сверки достоверности данных. Порядка 50 записей, по результатам проверки, содержали недостоверные сведения или неполные данные адресов. Также два человека подписались, не имея регистрации на территории Петербурга. С учетом исключенных подписей, число подписей не достигло необходимого минимума в 300 человек.

Представитель ЛДПР в избиркоме Валерий Николаев заявил, что подписи собирались с нарушениями и предложил обратиться с этим вопросом в правоохранительные органы.

– Исходя из всех замечаний, есть серьезные опасения, что это были фальсифицированные документы. По крайней мере, существуют признаки этого в документах, которые мы видели. Поэтому, я действительно поддерживаю инициативу о том, чтобы обратиться к правоохранительным органам, чтобы они дали оценку действиям лиц, которые инициировали соответствующее собрание, – резюмировал Мейксин.

Член комиссии от КПРФ Андрей Беляков поблагодарил инициативную группу за гражданскую позицию и отметил, что со временем некоторые некогда спорные архитектурные решения стали визитной карточкой города. При этом поддержать инициативу он не может, поскольку документы, по его словам, подготовлены с ошибками. "Яблочник" Павел Шапчиц выступил с мнением, что Горизбирком не уполномочен давать оценку непосредственно вопросу референдума, поскольку это полномочие Законодательного собрания Петербурга. Он предложил исключить соответствующие положения из проекта решения об отказе на обращение на инициативной группы. Его предложение не поддержали.

Собрание инициативной группы состоялось 9 ноября. По оценкам корреспонеднта ЗАКС.Ру, тогда на встречу явились примерно полторы сотни человек, при этом, по действующему законодательству, для инициирования вопроса о референдуме необходимо присутствие не менее 300 человек. Тем не менее в ходе подготовки документов представители градозащитного движения заявили о наличии нужного числа подписей. Уже 21 ноября активисты передали свою заявку в избирком. Впрочем, как рассказывал ЗАКС.Ру Мейксин, комиссия, изучив фотографии с собрания, скептически отнеслась к численности участников собрания инициативной группы. Фотографию с собрания также рассмотрели на заседании Горизбиркома.

В обозримом будущем "Газпром" намерен построить еще два небоскреба в Приморском районе Петербурга. Они появятся вблизи существующей башни "Лахта-Центр", высота которой составляет 462 метра. Новые здания будут еще выше: 555 и 703 метра. Градозащитное сообщество выступает против строительства, обосновывая свое мнение искажением панорамы города.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру