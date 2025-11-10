Активисты отчитались о сборе необходимых подписей для референдума против строительства небоскребов

Градозащитники заявили о сборе более 300 подписей для проведения референдума о запрете строительства зданий высотой более 120 метров, сообщали 10 ноября в Telegram-канале "За защиту Петербурга". Инициативная группа выступает против возведения новых небоскребов в районе Лахты. В ближайшее время они намерены передать документы в избирательную комиссию Петербурга.

Накануне, 9 ноября, активисты провели собрание инициативной группы, на которой проходил сбор подписей. На голосование был вынесен вопрос, поддерживают ли участники встречи запрет на возведение в городе зданий выше 120 метров, за исключением инженерных и религиозных сооружений. В соцсетях движения сообщили, что "ответ на этот вопрос был дан однозначный".

Согласно городскому закону, для проведения референдума необходимо сформировать инициативную группу из не менее чем 300 участников. После она должна предоставить в избирательную комиссию подписи своих членов в поддержку инициативы. В случае одобрения ходатайства избирком обязан в течение 15 дней со дня подачи рассмотреть заявление и приложенные к нему документы, а затем принять положительное или отрицательное решение. В случае одобрения текст инициативы передадут в Законодательное собрание. Если у депутатов не воявятся замечания, градозащитникам останется заручиться поддержкой минимум 2% петербуржцев. Это примерно 80 тысяч человек.

Дискуссия о референдуме против высотного строительства продолжается с ноября 2024 года. Тогда стало известно о намерениях "Газпрома" возвести два новых небоскреба и жилой квартал с домами высотой до 200 метров по соседству с Лахта-центром.

Это не первая попытка провести референдум в Петербурге за последенее время. В апреле 2024 года сторонники запрета кикшеринга электросамокатов в Петербурге также собрали инициативную группу и подали в городской избирком документы с 300 подписями. Однако комиссия отказала общественникам, сославшись на юридические ошибки в оформлении бумаг.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру