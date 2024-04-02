Активисты добиваются референдума по запрету электросамокатов в Петербурге

В Петербурге хотят создать инициативную группу, которая выступает за полный запрет на использование электросамокатов в городе. Инициативная группа из не менее 300 человек будет пытаться организовать референдум по актуальному вопросу. Об этом сообщает в своем Telegram-канале движение активистов "Центральный район за комфортную среду обитания".

Авторы идеи признают, что она выглядит радикальной, но считают, что в нынешних условиях предложение оправдано.

"До момента создания инфраструктуры, позволяющей реализовать на практике распиаренные городской администрацией правила пользования такими средствами передвижения, мера эта жизненно необходима", - говорится в сообщении.

Активисты рассматривают вариант проведения референдума одновременно с губернаторской и муниципальной кампаниями в сентябре.

С наступлением тепла в Петербурге вновь участились случаи аварий с участием электросамокатов. В прошлом сезоне их арендаторам запретили ездить по некоторым улицам в центре города, а также по территории вокзалов.

Фото: ЗАКС.Ру