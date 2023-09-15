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Новости 12:22

Дворцовая набережная стала недоступна для самокатчиков

фото ЗакС политика Дворцовая набережная стала недоступна для самокатчиков

Начиная с 15 сентября вступил в силу запрет на перемещение по Дворцовой набережной на электросамокатах, рассказали в комитете по транспорту. Об этом горожан предупреждают специальные дорожные знаки.

"21 дорожный знак 3.35 начал действовать с сегодняшнего дня. Запрет распространяется на участок от наб. р. Фонтанки до Дворцового проезда", — говорится в сообщении комтранса.

Дорожный знак 3.35 означает запрет движения на средствах индивидуальной мобильности. Ранее такие знаки появились на Адмиралтейской набережной.

Контроль за соблюдением запрета возложен на сотрудников ГИБДД. Для нарушителей предусмотрены штрафы в размере 500 рублей.

Ранее Минтранс разработал "дорожную карту" об ограничениях для электросамокатов. Среди прочего ведомство предложило увеличить штрафы за нарушения ПДД при поездках на них.

Фото: ЗАКС.Ру


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