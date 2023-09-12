Минтранс подготовил проект ограничений для пользователей электросамокатов

Министерство транспорта разработало и отправило на согласование в федеральные ведомства "дорожную карту" с мероприятиями, направленными на правовое регулирование использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил 12 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа. Ведомство выступило за введение дополнительных ограничений для владельцев электросамокатов и других подобных средств передвижения.

Так, Минтранс выступил за ужесточение статей №№ 12.29 и 12.30 Кодекса об административных правонарушениях, касающихся нарушения правил ПДД. Сейчас максимальное наказание по ним для владельцев СИМ составляет полторы тысячи рублей, подобную величину штрафа в министерстве находят недостаточной.

Помимо этого, ведомство предложило обязать владельцев СИМ вносить сведения о них в специальный федеральный реестр ради контроля за средствами передвижения. Предполагается, что процедура будет напоминать постановку автомобиля на учет в ГИБДД. Также Минтранс выступил за разработку нормативного акта для закрепления правил "идентификации лиц, использующих для передвижения СИМ либо владельцев СИМ".

ДТП с электросамокатами планируют учитывать в официальной статистике Росстата, а на Минпросвещения хотят возложить обязанность ввести в школьную программу базовые правила пользования электросамокатами. Согласно "дорожной карте", регионам предстоит подготовить планы по "созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в городские транспортные системы" для разделения потоков пешеходов и ездоков на самокатах. Также для регионов разработают типовые правила деятельности операторов кикшеринга.

Ранее в Петербурге запретили движение на самокатах по Адмиралтейской набережной. Перед этим стало известно об увеличении за год количества ДТП с участием самокатов.

Фото: ЗАКС.Ру