На Адмиралтейской набережной появились первые запрещающие знаки для самокатов

Адмиралтейская набережная стала первой в Петербурге улицей, на которой установили запрещающие знаки для электросамокатов. Монтаж пятнадцати новых табличек осветила "Фонтанка". Все они начнут действовать с сегодняшнего дня, 6 сентября.

Запрет на передвижение коснется личных, арендованных самокатов и иных средств индивидуальной мобильности. Нарушителей будут наказывать сотрудники дорожной полиции. Штраф составит 500 рублей.

Ранее представитель Смольного заявил, что в городе не собираются полностью запрещать передвижение на самокатах. Тем временем, по железнодорожным вокзалам ездить на них уже нельзя.

Фото: ЗАКС.Ру