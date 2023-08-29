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Новости 19:22

Езду на электросамокатах запретили на всех вокзалах Северо-Запада

фото ЗакС политика Езду на электросамокатах запретили на всех вокзалах Северо-Запада

Компания "Российские железные дороги" внесла изменения в правила пользования железнодорожными вокзалами. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, на всех вокзалах Северо-Западного федерального округа гражданам запретили кататься на средствах индивидуальной мобильности.

Под запрет попали велосипеды, электросамокаты, моноколеса, скейтборды, ролики и гироскутеры. Меры были приняты после прокурорской проверки. Их объяснили соображениями безопасности.

Приказ действует в отношении всех платформ и зданий на территории вокзалов.

Утром 29 августа спикер Вячеслав Володин заявил, что находит недостаточными действующие ограничения для любителей кататься на электросамокатах.

Фото: ЗАКС.Ру


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