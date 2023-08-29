Володин пригласил россиян к дискуссии об электросамокатах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посвятил свой новый текст проблеме электросамокатов и их опасности для участников дорожного движения. Заострить внимание на этом его побудила печальная статистика, согласно которой с 2019 года аварий с участием электросамокатчиков стало больше в 40 раз.

Депутат отметил, что чаще всего страдают от неаккуратной езды дети и пенсионеры. Володин сослался на несколько зарубежных примеров того, как можно законодательно регулировать передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) и наказывать за нарушения этих правил. Принятых в России ограничений для самокатчиков, по мнению единоросса, недостаточно.

"Мы обязательно будем прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Они могут быть разные", - написал политик в своем Telegram-канале.

Володин уверен, что управляющие транспортным средством не должны оставаться безнаказанными в случае причинения вреда здоровью другим людям. Своим мнением он призвал соотечественников поделиться в комментариях. Их на момент публикации этой новости собралось уже почти две тысячи.

Фото: ЗАКС.Ру