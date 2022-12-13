Росстандарт принял ГОСТ об ограничении скорости самокатов до 25 км/ч

Росстандарт принял новый национальный стандарт ГОСТ, устанавливающий максимальную скорость для электросамокатов и вводящий ряд других требований к средствам индивидуальной мобильности, сообщила 13 декабря пресс-служба Минпромторга.

В частности, стандарт определяет требования к безопасности, способам испытаний, маркировке и сопроводительной документации электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Также он вводит их классификацию, требования к комплектации и продаже, зарядке батарей и в том числе к предельной скорости средств мобильности.

Как уточнил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов, новый ГОСТ "вводит требования на ограничение максимальной скорости — 25 км/ч" и к определению местоположения средств мобильности ради безопасности граждан. "Отмечу, что стандарт гармонизирован с международным стандартом EN 17128−2020", — добавил он.

В начале октября российское правительство вписало электросамокаты в ПДД в качестве средств индивидуальной мобильности.