Смольный не планирует запрещать самокаты в Петербурге, заявил Ваньчков

Власти Северной столицы не рассматривают сейчас возможность введения полного запрета поездок на электросамокатах, рассказал "Деловому Петербургу" замглавы городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. При этом он отметил, что на следующей неделе в Петербурге вступит в силу запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) на Адмиралтейской набережной.

"До 10 сентября в Петербурге на Адмиралтейской набережной впервые будет введен официальный запрет на использование СИМ. Там появятся соответствующие дорожные знаки", — сообщил Ваньчков.

Запрет будет действовать в отношении арендных, так и личных самокатов. Сумма штрафа составит 500 рублей. До конца сентября аналогичный запрет начнет действовать на Дворцовой набережной.

В целом же вопросы использования электросамокатов в Петербурге регулируются соглашением, заключенным комитетом по транспорту и сервисами кикшеринга. Документом предусмотрено 28 запретных для самокатов зон, 58 зон с запретом размещения самокатов, а также 133 улицы с ограничением скорости до 15 км/ч и семь зон с ограничением скорости до 10 км/ч.

В конце августа комтранс отчитался об итогах проверки соблюдения правил ездоками на самокатах. С нарушителями провели профилактические беседы.

Фото: ЗАКС.Ру