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Новости 11:24

Комтранс проверил соблюдение правил при поездках на электросамокатах

фото ЗакС политика Комтранс проверил соблюдение правил при поездках на электросамокатах

Петербургский комитет по транспорту рассказал об итогах проверки безопасности движения на электросамокатах, предпринятой в Центральном районе. Участие в мероприятии приняли сотрудники городского центра управления парковками, представители кикшеринговых компаний и велопешеходной ассоциации "Пошли-поехали".

В качестве места для проведения проверки участники избрали набережную Фонтанки. В числе выявленных нарушений оказались езда на самокате вдвоем, езда по узкому тротуару с созданием неудобств пешеходам, пересечение пешеходного перехода верхом на самокате и оставление самоката в не предназначенном для этого месте. С нарушителями провели профилактические беседы.

Накануне стало известно, что РЖД запретили езду на самокатах на территории всех вокзалов Северо-Запада. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил россиян к дискуссии об использовании электросамокатов.

Фото: ЗАКС.Ру


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