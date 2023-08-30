Комтранс проверил соблюдение правил при поездках на электросамокатах

Петербургский комитет по транспорту рассказал об итогах проверки безопасности движения на электросамокатах, предпринятой в Центральном районе. Участие в мероприятии приняли сотрудники городского центра управления парковками, представители кикшеринговых компаний и велопешеходной ассоциации "Пошли-поехали".

В качестве места для проведения проверки участники избрали набережную Фонтанки. В числе выявленных нарушений оказались езда на самокате вдвоем, езда по узкому тротуару с созданием неудобств пешеходам, пересечение пешеходного перехода верхом на самокате и оставление самоката в не предназначенном для этого месте. С нарушителями провели профилактические беседы.

Накануне стало известно, что РЖД запретили езду на самокатах на территории всех вокзалов Северо-Запада. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил россиян к дискуссии об использовании электросамокатов.

Фото: ЗАКС.Ру