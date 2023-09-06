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Новости 13:59

За год в Петербурге выросло количество ДТП с самокатами

фото ЗакС политика За год в Петербурге выросло количество ДТП с самокатами

За первые семь месяцев 2023 года в Петербурге зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил 6 сентября телеканал "78" со ссылкой на ГУ МВД по региону.

В произошедших ДТП погиб один человек. Также в них пострадал 91 человек.

За аналогичный период прошлого года в городе насчитали 72 ДТП с участием СИМ. В них пострадали 76 человек.

По итогам прошлого года Петербург вошел в десятку регионов, лидирующих по количеству ДТП с электросамокатами. При этом в первые шесть месяцев 2023 года количество таких аварий по стране выросло на 181,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: ЗАКС.Ру


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