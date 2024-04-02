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Новости 10:46

В Петербурге местные жители начали получать травмы из-за электросамокатов

фото ЗакС политика В Петербурге местные жители начали получать травмы из-за электросамокатов

Петербуржцы начали получать травмы из-за происшествий с электросамокатами, сезон которых начался совсем недавно, об этом 2 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Как отмечает издание, в первую очередь страдают пешеходы, по чьим ногам проезжают электросамокаты. 

Ночью 2 апреля в больницу попала петербургская пенсионерка, которой на ногу наехал электросамокат. Она рассказала, что на нем ехали две девушки, а само происшествие случилось на пешеходном переходе Ленинского проспекта. Женщина получила переломы.

В понедельник, 1 апреля, пострадала 24-летняя девушка, которой по ноге проехался молодой человек на электросамокате. Инцидент произошел на Парашютной улице. Девушка отделалась повреждениями.

Фото: ЗАКС.Ру


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