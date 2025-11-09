Инициативная группа градозащитников проголосовала против высотного строительства

В клубе "Сердце" 9 ноября состоялось новое собрание инициативной группы против строительства новых небоскребов в Петербурге, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Участники поддержали инициативу о проведении местного референдума по вопросу о запрете возведения зданий высотой свыше 120 метров, за исключением инженерных и религиозных построек.

Вопросы участников вызвала вынесенная на голосование формулировка, позволяющая исключения в высотном строительстве. Организаторы вынесли на голосование вопрос о поддержке "запрета на строительство в Санкт-Петербурге зданий выше 120 метров (за исключением инженерных или религиозных сооружений)". Часть пришедших заподозрила, что это может привести к проблемам в дальнейшем. В итоге решение приняли без изменений в вопросе.

Перед входом в здание дежурила полиция. После официального завершения собрания в зале появились сотрудники МВД. Каких-либо действий они не предпринимали. "Пока просто смотрим", — сообщил один из них корреспонденту ЗАКС.Ру.

Перед встречей сотрудники центра "Э" вынесли предостережение о недопустимости проведения публичного мероприятия в саду Сан-Галли, сообщил глава фонда "Голодай" Олег Мухин. Он отметил, что это никак не повлияло на планы организаторов, поскольку собрание изначально не планировали там проводить. Ворота у входа в сад ранее были обозначены в качестве первоначальной точки сбора участников.

Градозащитники заговорили о референдуме против высотного строительства почти год назад, в ноябре 2024 года. Идея прозвучала в ответ на планы "Газпрома" возвести еще два небоскреба возле "Лахта Центра". Высота будущих башен составит 555 и 703 метра. При этом уже построенный небоскреб с его высотой 462 метра имеет статус самой высокой постройки в России и Европе.

Предыдущее собрание инициативной группы состоялось в июне в парке "Екатерингоф". В тот раз градозащитники заявили о том, что смогли собрать свыше 300 подписей в поддержку референдума, однако же часть из них забраковали юристы. В связи с этим активисты решили провести еще одно собрание в надежде привлечь больше единомышленников.

Это уже вторая инициатива о проведении референдума в Петербурге за последние годы. Весной 2024 года противники электросамокатов также предлагали решить, использовать ли такой транспорт в городе с помощью плебисцита. После проведения собрания инициативной группы Горизбирком отказался рассматривать их предложение из-за выявленных неточностей в документах. В попытке обжаловать отказ организаторы дошли до Верховного суда, который в итоге оставил решение без изменений.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру