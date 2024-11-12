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Градозащитники хотят провести референдум против новых небоскребов в Лахте

фото ЗакС политика Градозащитники хотят провести референдум против новых небоскребов в Лахте

Петербургские градозащитники планируют собрать инициативную группу по подготовке референдума против строительства двух новых небоскребов "Лахта Центра", об этом они сообщили в Telegram-канале "На защиту Петербурга" 12 ноября. 

По мнению активистов, новые высотные здания на Лахте могут испортить привычные "открыточные виды Петербурга". Отметим, планируемая высота одной из будущих башен 703м, а другой - 555м. 

До середины декабря активисты намерены найти не менее 300 единомышленников для собрания инициативной группы. Затем эта группа должна будет подать заявку на проведение референдума в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

Напомним, ранее с инициативой о проведении референдума на другую тему выступали активисты "Центрального района за комфортную среду обитания". Они надеялись добиться полного запрета на использование самокатов в Петербурге. Петербургская избирательная комиссия их заявку отклонила. Однако позже Горсуд обязал избирком снова рассмотреть предложение активистов.

фото ЗАКС.Ру


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