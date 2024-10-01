Горизбиркому придется рассмотреть инициативу активистов о запрете кикшеринга в Петербурге

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Городской избирательной комиссии об отказе регистрировать группу, которая собиралась провести референдум о запрете кикшеринга в городе, об этом 1 октября сообщила команда "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсетях.

По словам активистов, на их сторону встал прокурор. Он уточнил, что противники кикшеринга не нарушили требования закона при подаче заявки в Горизбирком.

Идею о проведения референдума против кикшеринга выдвинули весной этого года. Глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Наджеда Тихонова и депутат Законодательного собрания Дмитрий Дмитриев (КПРФ) поддержали активистов.

Фото: ЗАКС.Ру