ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:47

Горизбиркому придется рассмотреть инициативу активистов о запрете кикшеринга в Петербурге

фото ЗакС политика Горизбиркому придется рассмотреть инициативу активистов о запрете кикшеринга в Петербурге

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Городской избирательной комиссии об отказе регистрировать группу, которая собиралась провести референдум о запрете кикшеринга в городе, об этом 1 октября сообщила команда "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсетях.

По словам активистов, на их сторону встал прокурор. Он уточнил, что противники кикшеринга не нарушили требования закона при подаче заявки в Горизбирком.

Идею о проведения референдума против кикшеринга выдвинули весной этого года. Глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Наджеда Тихонова и депутат Законодательного собрания Дмитрий Дмитриев (КПРФ) поддержали активистов.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Дмитриев Дмитрий Владимирович
Тихонова Надежда Геннадьевна 




Новости1 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама