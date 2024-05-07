Горизбирком отклонил заявку на референдум о запрете самокатов

Городская избирательная комиссия на заседании 7 мая отклонила заявку инициативной группы о проведении в Петербурге референдума по вопросу запрета арендных самокатов, передает "Фонтанка". Основанием для этого стали претензии к оформлению поданных документов.

В комиссии заявили, что данные о некоторых подписантах внесены не полностью, в бумагах отсутствует подтверждение консенсуса участников, а в протоколе упомянуты 352 человека при 350 проголосовавших. Также в Горизбиркоме указали на невозможность установления членов инициативной группы в протоколе и на некорректную нумерацию в представленном списке.

"Мы не оцениваем вопрос референдума, мы оцениваем чистоту процедуры. К сожалению, в процедуре допущены неточности, ошибки", — заявил на заседании глава юридического управления Горизбиркома Олег Зацепа.

Лидер сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров охарактеризовал приведенные доводы как "пустые и юридически незначимые рассуждения". Он заявил о планах оспорить вынесенное решение в суде.

О планах активистов провести референдум по запрету кикшеринга стало известно в начале апреля. Позже в инициативную группу по его организации вошла лидер петербургских справороссов Надежда Тихонова.

Фото: ЗАКС.Ру