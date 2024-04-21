Тихонова вошла в инициативную группу референдума по запрету кикшеринга

В Петербурге стартовала процедура подготовки к референдуму по вопросу о полном запрете арендных самокатов. На встречу сторонников запрета, организованную активистом Ярославом Костровым и собравшую 350 человек, приехала лидер городских справедливороссов Надежда Тихонова. Она сообщила в своем Telegram-канале, что вошла в инициативную группу референдума. В этой идее политика привлекает элемент прямой демократии.

"Сегодня инфраструктура Петербурга совершенно не готова к использованию средств индивидуальной мобильности. Что приводит к трагедиям и даже гибели людей", - гласит еще один аргумент Тихоновой.

Справедливоросс рассчитывает, что общегородское волеизъявление по чувствительному вопросу получится объединить с муниципальными и губернаторскими выборами. В последних Тихонова хочет участвовать как кандидат.

фото: Надежда Тихонова / Telegram