Надежда Тихонова будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Глава петербургского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Надежда Тихонова заявила о своем намерении баллотироваться на пост губернатора Петербурга, об этом 18 апреля она рассказала в своем Telegram-канале.

По ее словам, к ней постоянно обращались с этим вопросом соратники, активисты и партийцы и сейчас пришло время высказаться по этому поводу.

"Настало время сказать прямо: да, я намерена баллотироваться на пост губернатора Петербурга от партии "Справедливая Россия – За Правду", – написала Тихонова.

Также она отметила, что все подробности появятся позже. На данный момент, Надежда Тихонова первый кандидат, заявивший о своем желании участвовать в выборах губернатора Петербурга.

Напомним, что в декабре 2023 года ЗАКС.Ру уже интересовался планами главы местного отделения "Справедливой России - За правду" на выборы губернатора, однако тогда Тихонова заявила, что все зависит от решения партии.

Фото: пресс-служба отделения СРЗП в Петербурге